Un campo da tennis al Cassero. Verde al posto della discarica. Il sogno dell’assessore Gargini

Un campo da golf al posto della discarica del Cassero, quando avrà ormai esaurito la capienza. E’ la proposta dell’amministrazione, ribadita nel documento unico di programmazione reso noto pochi giorni fa. Nel testo la giunta Lunardi ribadisce in primis la propria contrarietà (in linea con la posizione espressa all’unanimità dal consiglio comunale) all’ampliamento della discarica: "Il piano operativo comunale, fra i vari interventi urbanistici previsti sul territorio, non permetterà che si possa ampliare la discarica del Cassero – si legge nel testo – in tale contesto di avviamento alla chiusura dell’impianto, saranno presi accordi con la proprietà, per tutti i protocolli sulla gestione post-operativa dell’impianto. Successivi accordi riguarderanno il rinverdimento dell’area e la possibilità di realizzare un campo da golf quale contrappasso ambientale, che va a inserirsi in un piano di indirizzo territoriale dedicato al turismo e al tempo libero". L’operazione è ovviamente a medio-lungo termine, perché per ovvi motivi non potrà essere portata a termine prima della dismissione dell’impianto. Ma si tratta di una delle proposte che il Comune illustrerà al gestore, a tempo debito.

"Un’idea alla quale penso dal 2007, quando mi candidai a sindaco – ha specificato l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini (foto) –. Realizzare campi da golf sulla superficie di ex-discariche bonificate è una pratica comune negli Stati Uniti. Penso che restituirebbe qualcosa alla cittadinanza: contribuirebbe a riqualificare l’ambiente e potrebbe fare da traino turistico ed economico. Non è l’unica proposta sul tavolo, ma dipenderà dal gestore. Ma se ne parlerà a tempo debito: la priorità dell’amministrazione è che si arrivi il prima possibile a chiudere la discarica". Una potenziale novità arriva proprio sotto quest’ultimo punto: sul sito di Herambiente, dove fino a poche settimane fa veniva indicato come termine ultimo per la dismissione dell’impianto il 2029, dallo scorso 1 gennaio non compare più alcun riscontro cronologico. Segno di come l’azienda resti fiduciosa sul via libera della Regione alla rivalutazione volumetrica, portando la capienza da 3.010.000 metri cubi a 3.392.500? La giunta Giani non si è ancora espressa sul verbale della conferenza dei servizi. Ma sulla base del parere positivo dei tecnici sull’accoglimento della richiesta di Herambiente viene difficile pensare che la politica possa opporsi. Il verdetto dovrebbe arrivare a breve. Il campo da golf rischia di dover attendere ancora un altro decennio, nella peggiore delle ipotesi.

Giovanni Fiorentino