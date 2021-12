In tilt il telefono unico del servizio di guardia medica della Asl Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia Empoli) nei giorni di Natale e Santo Stefano per il picco di chiamate "dovuto in gran parte all’aumento quasi esponenziale dei casi positivi da Covid". La maggioranza della popolazione, spiega la Asl, si è rivolta alla Centrale...

In tilt il telefono unico del servizio di guardia medica della Asl Toscana Centro (Firenze, Prato,

Pistoia Empoli) nei giorni di Natale e Santo Stefano per il picco di chiamate "dovuto in gran parte all’aumento quasi esponenziale dei casi positivi da Covid". La maggioranza della popolazione, spiega la Asl, si è rivolta alla Centrale operativa di Continuità assistenziale (l’attuale nome della guardia medica) "per ottenere la conferma diagnostica del tampone antigenico risultato positivo e richiedere ai medici la prescrizione del tampone molecolare". La Centrale Operativa era, infatti, anche nell’ultimo fine settimana, l’unico servizio disponibile ed attivo al quale potersi rivolgere. I momenti più critici sono stati quelli diurni. "Quanto accaduto non deve ripetersi – ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asl, Emanuele Gori – e l’Azienda è già al lavoro per potenziare il servizio: a partire dal prossimo 31 dicembre le postazioni passeranno da cinque a otto, abbiamo inoltre previsto anche il raddoppio delle linee telefoniche e la presenza di un medico in centrale per assicurare le risposte cliniche ai cittadini".

Il sistema, dotato di 60 linee, è andato in affanno: già di solito sotto pressione, ha avuto un tale aumento di richieste telefoniche alle quali è stato difficile far fronte da parte degli operatori e così molti cittadini sono rimasti in attesa e per altri non è stato possibile mettersi in contatto con gli operatori (adesso cinque) che gestiscono il numero unico 0573 454545. L’incremento di telefonate è stato del +30% rispetto al fine settimana precedente. Il 25 e 26 dicembre la Centrale ha risposto e preso in carico 5.780 cittadini contro i 4.350 del fine settimana precedente.