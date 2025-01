Un apprendista falegname e un addetto commerciale

Azienda ricerca apprendista falegname. La persona si occuperà di lavori di falegnameria per la realizzazione di mobili, porte, scale e serramenti in legno. Richiesto possesso di patente A/B per raggiungere il luogo di lavoro e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio regionale. Per candidarsi, inviare il proprio cv a [email protected] o contattare il numero 3922675095 dal lunedì al venerdì in orario 08 alle 13 o dalle 14 alle 18. Per le province di Pistoia e Prato, invece, si ricerca addetto commerciale per la gestione e sviluppo clientela, ordini e gestione post vendita. Richiesta disponibilità alla presenza a fiere in Italia. Ottime capacità relazionali e di negoziazione. Buona conoscenza lingua inglese. Preferibile esperienza. Contatti e candidature: 0572 445399 e [email protected]