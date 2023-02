Un anno dall’invasione dell’Ucraina I numeri dell’accoglienza pistoiese

Oggi, un anno fa, le bombe e gli allarmi anti-aerei iniziavano a vibrare nei cieli d’Ucraina: da Mariupol a Kharkiv, dalla capitale Kiev a Leopoli un popolo pronto da un lato a combattere contro l’invasore russo ma, dall’altro, obbligato per certi versi ad abbandonare i terreni di guerra per trovare riparo in luoghi più sicuri come, per esempio, la nostra provincia. In questo anno, infatti, il contributo che il territorio pistoiese ha fornito in termini di assistenza, solidarietà ed aiuti umanitari nei confronti dell’Ucraina è stato di assoluto spessore ed ha confermato la grande anima e generosità di tutti i pistoiesi. Numeri alla mano, come quelli forniti ieri dalla Regione, ad oggi sono ancora 9mila circa i cittadini ucraini che vivono in Toscana e, di questi, sono 33 coloro che attualmente sono ospitati in provincia dal Cas (Centro di accoglienza straordinaria) aperto dalla Prefettura di Pistoia. Una discreta rappresentanza se si considera che, su scala regionale, adesso nella rete dei Cas ci sono 145 persone. A questi, però, ci vanno poi aggiunti coloro che invece si trovano sotto l’egida della Protezione Civile e tutti quelli che sono arrivati in Italia perché ospitati da parenti o conoscenti già residenti nel nostro Paese da tempo fino a chi è passato attraverso la rete delle parrocchie.

Come detto, la vicinanza di tutto il territorio è stata notevole con l’invio di materiale di prima necessità, soprattutto nel periodo di scoppio del conflitto armato, per dare un contributo a chi è rimasto dentro i confini ucraini ed aveva bisogno di tutto. E poi a più riprese sono state organizzate sia da aziende, in primis il grande lavoro svolto dalla Giorgio Tesi Group che ha trasformato il piazzale di carico e scarico di piante in un vero hub logistico per caricare tir e mezzi in direzione Europa dell’Est, che da enti e associazioni no profit raccolte fondi da inviare in Ucraina o sottoscrizioni per l’acquisto di beni fondamentali per adulti e bambini per poter sopravvivere, non solo nei bunker, all’avanzare della guerra. E gli ucraini arrivati in provincia si sono immediatamente integrati, aiutati magari da amici e parenti presenti qui da noi ancora da più tempo, per cercare di trovare una sistemazione lavorativa oppure per consentire ai bambini e ragazzi di poter frequentare la scuola: al momento, purtroppo, una soluzione pacifica al conflitto sembra ancora lontana ed è per questo che i pistoiesi stanno continuando a dimostrare grande attenzione e vicinanza all’Ucraina. Non per niente quest’oggi si terrà una fiaccolata per la pace con lo slogan "la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno". Il ritrovo è alle 18 in piazza San Francesco, alle 18.30 partirà il corteo per le strade del centro storico fino all’arrivo in piazza Gavinana.

Saverio Melegari