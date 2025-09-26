"Un altro parco in città". Si stendono i pratini e il centro diventa verde

Rimettere in moto una macchina che già era stata avviata e praticamente pronta per essere accesa, riprogrammarla da zero e ripetere diverse volte la…danza della pioggia. Altro lavoro che si aggiunge a un pacchetto già bello ricco, tutto quello che serve per riportare in centro storico "Un altro parco in città", affettuosamente ‘il pratino’, la manifestazione nata nel lontano 2013 grazie all’intuizione di un gruppo di architetti (Un Altro Studio), poi diventata associazione (Un Altro Parco in Città Aps) e Consorzio Turistico Città di Pistoia e che da allora resiste e cresce. Dopo un primo set di date sfumate causa meteo, eccoci ai nuovi ‘giorni X’ confermati: 26, 27 e 28 settembre, ovvero da oggi a domenica. Impronta e obiettivi restano gli stessi, cioè parlare e fare sostenibilità, sport, musica e cultura. Dove? In piazza del Duomo e in piazza Spirito Santo il prato arriva già oggi, mentre in piazza della Sala e piazzetta degli Ortaggi il tappeto verde si stenderà nella notte di sabato. Il ventaglio delle iniziative (più di cento) è ricco anche stavolta. "Evento uno" il talk promosso da Avis (oggi alle 16.30, piazza Duomo) sui temi della donazione del sangue e del plasma e dello sport, assieme ai campioni: Gek Galanda, Daniele Cassioli, Edita Pucinskaite. Alle 21 proiezione del film d’animazione "Wall-E"; a seguire Cartoon Rave, un’ora di musica ispirata ai cartoni animati destinata a pubblici di ogni età e a chiusura Psycomen Trio Dj Set (fino alle 2). Nella stessa giornata, in piazza dello Spirito Santo alle 18.30 si apre lo spazio sport (merenda a cura di Conad) e in zona Sala musica già dalle 18. Il giorno del taglio del nastro ufficiale è il sabato (ore 16.30) da piazza del Duomo con una sequenza di appuntamenti che vanno dalla presentazione dell’ultimo Naturart al talk con Filippo Piluso in arte Fill Pull sui temi dell’ambiente e alla premiazione del progetto artistico Ab Ovo, e poi musica con il dj Edgy e infine Clap!Clap! per un live-viaggio immersivo. Attività in contemporanea dalle 18 nelle altre piazze di "Uapc".

Infine la domenica, con anteprima del festival Climate Fiction Days che propone due presentazioni di libri, "Ha sempre fatto caldo" con il climatologo del Cnr Giulio Betti (ore 11, piazza Duomo) e "Nevario, le forme della neve" con Sarah Zambello e Susy Zanella; modera il ricercatore Roberto Salzano. In contemporanea, il centro storico si animerà con musica dal vivo in piazzetta dell’Ortaggio, piazza della Sala, piazza dello Spirito Santo e via dei Fabbri; fattorie didattiche in via Roma e via San Matteo e un grande allestimento in via Cavour curato dall’associazione Un Raggio di Luce. Sport, laboratori e animazioni arricchiranno la giornata fino a sera. Il dettaglio completo è sul sito uapc.it; laboratori e workshop per i bambini sono gratuiti ma in alcuni casi occorre prenotare ai numeri che si trovano sul sito. Alla riuscita dell’evento contribuiscono il Comune di Pistoia, Confcommercio Pistoia e Prato, Coldiretti Pistoia, Giorgio Tesi Group e La Sala. Presente anche quest’anno Fondazione Caript.

L.M.