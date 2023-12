Un albero di Natale... all’uncinetto. Successo di pubblico a Cutigliano

Suggestiva e originale idea in salsa cutiglianese, per un Natale dal tocco esotico. Una folla entusiasta si è radunata davanti alla loggia antistante il Palazzo dei Capitani, sede del Comune di Abetone Cutigliano dove, nel corso di una suggestiva esibizione del coro dei ragazzi del paese, è stata accesa la luce su un imponente Albero all’uncinetto. "L’idea non è del tutto nuova – confessa Alessandro Ferrari, anima dell’iniziativa assieme all’amico Gabriele Cecchini – però ci è piaciuta anche per il suo valore aggregativo, i fatti ci hanno dato ragione facendo si che siano stati prodotti oltre 1500 elaborati all’uncinetto da montare sui cinque metri del telaio che ci ha costruito Michele Martinelli. Vederli apprezzati da paesani e turisti, per giunta con un coro bellissimo come quello dei ragazzi, ci ha dato veramente tanta soddisfazione". In effetti la folla radunata per assistere a concerto e accensione dell’Albero, non si è pentita, nonostante avesse dovuto sfidare il freddo pungente, certo è che la cornice in cui si è consumato l’evento, valeva bene qualche piccola sofferenza. Il resto della giornata si è piacevolmente consumato tra delizie per il palato e l’elegante addobbo che i cutiglianesi hanno realizzato per il loro paese.

Andrea Nannini