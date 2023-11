Un albero cade e ferma il consiglio . Rinviata la seduta prevista a Piteglio

"Un albero è caduto sul consiglio comunale", è stato l’annuncio della mattina sammarcellina. In realtà, una pianta è caduta, bloccando la strada per Piteglio e costringendo i consiglieri a tornarsene a casa. Nel pomeriggio un’altra pianta è caduta in prossimità dell’ingresso del cimitero di San Marcello, bloccando via delle Code, nella serata i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sarebbe stato argomento felicemente condiviso dai componenti del consiglio comunale di San Marcello Piteglio l’assegnazione di 114mila euro sul secondo bando regionale "Custodi della Montagna". Delle 9 imprese "premiate" tre sono nel Comune di San Marcello Piteglio, le altre sono 4 di Marliana e 2 di Pescia.

"Una normativa – ha detto il consigliere regionale e presidente della commissione Aree interne, Marco Niccolai (Pd) – che sta dando ottimi risultati. Si tratta dell’assegnazione dei contributi previsti dal secondo bando – spiega Niccolai – dedicato alle imprese che hanno aderito ai Patti di comunità previsti dalla legge sui Custodi della montagna e che quindi vede un rapporto di collaborazione tra i Comuni e le aziende stesse nell’ottica della cura del territorio e dei beni comuni. Una normativa che abbiamo fortemente voluto, innovativa, e che sta dando buoni risultati, tanto che proprio in questi giorni la giunta regionale ha deciso di pubblicare un nuovo bando per un totale di 700mila euro".

La nota di Niccolai conclude ricordando che: "La corresponsione del contributo ovviamente dipenderà dalla positiva conclusione delle procedure amministrative. Sono molto soddisfatto anche per l’impegno delle tre amministrazioni comunali e spero che altre aziende o potenziali imprenditori approfittino del nuovo bando “Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani“, che è aperto e scade il prossimo 27 novembre. Il gruppo del PD in Consiglio regionale ha ideato questa legge come misura sperimentale – conclude Niccolai – e i risultati ci stanno dando ragione".

Per quanto riguarda i finanziamenti assegnati alle aziende il decreto è stato pubblicato nei giorni scorsi. L’argomento è legato ad altre iniziative che avrebbero animato il dibattito nel Consiglio comunale che doveva svolgersi lunedì 30 ottobre, ma a causa della caduta dell’albero che ha bloccato la strada per Piteglio, nel cui palazzo comunale era stata convocata l’assise, non si è potuta tenere ed è stata rinviata.

A parlare di progetti e iniziative era stato invitato l’assessore regionale a turismo e attività produttive, Leonardo Marras. Tra gli argomenti di maggior interesse, conferma il vicesindaco e assessore al bilancio, Giacomo Buonomini, l’attivazione della banda larga.

Andrea Nannini