Un accesso speciale per i disabili

Ridurre il più possibile il numero degli accessi da parte delle persone con disabilità alle varie strutture sanitarie e ai pronto soccorsi concentrando in un unico accesso, e nello stesso luogo, di più prestazioni (da un prelievo di sangue, a una visita specialistica a una indagine diagnostica) e garantire l’equità delle cure. È l’obiettivo prioritario del Progetto Pass-Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, ormai pienamente operativo anche nell’ospedale di Pistoia, grazie alla presenza di un team multidisciplinare e multi professionale (anche con pediatra) dedicato e ad un ambulatorio, pensato e realizzato, per adulti e bambini con disabilità, e dove sono presenti caratteristiche di massimo comfort ambientale. "Il progetto è importante – ha commentato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario –: la maggior parte dei pazienti arriva su indicazione della nostra neuropscichiatria infantile, dei medici e dei pediatri di famiglia, dei professionisti che operano nei presidi territoriali ma anche da parte delle Associazioni con le quali dovrà consolidarsi ulteriormente la collaborazione. La novità è che ora la nostra équipe si sposta anche all’esterno del presidio ospedaliero". I pazienti, al San Jacopo, sono accolti in un ambiente specifico (al piano terra) allestito grazie ad una significativa donazione dei Lions.