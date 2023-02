Un abito da sposa nato da materiali di riciclo La nostra creazione in ricordo di Pippa Bacca

Dall’incontro con i Carabinieri Forestali, avvenuto nel nostro Istituto Frank Carradori il 2 febbraio scorso, abbiamo imparato che loro difendono l’ambiente vigilando sulla corretta applicazione della legge ma che ciascuno di noi con semplici gesti può fare molto. Ad esempio, dando nuova vita agli oggetti possiamo diminuire la quantità di rifiuti e risparmiare. Da questa idea abbiamo realizzato con materiali di scarto un abito da sposa in memoria di una grande artista di pace non più tra noi, Pippa Bacca.

Ci siamo lasciati ispirare dal suo sorriso e dal suo modo creativo di sognare. Per realizzarlo abbiamo scelto materiali destinati a diventare rifiuti: come bicchieri di carta, nastri, bottiglie di plastica, stoffe. Abbiamo fatto rinascere i nostri rifiuti guardandoli con gli occhi del cuore. Così, abbiamo visto nella stoffa bianca un velo, nei bicchieri di carta schiacciati delle rose simbolo di speranza, nei tappi di plastica i pendenti degli orecchini. Il colore blu scuro dell’abito, simbolo di chi con la violenza oltraggia la vita, contrasta con il bianco della gioia e il rosso dei fiori porta con sé il nostro messaggio: non fermarsi alle apparenze ma valorizzare il bello che c’è nelle piccole cose. (Nella foto, il laboratorio di arte col professor Marco Fontani).