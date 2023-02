Un 2022 a tinte contrastanti per Confindustria "Quest’anno dobbiamo progettare il futuro"

L’anno che si è appena concluso lancia segnali contradditori per quello che riguarda l’economia della nostra provincia. Dopo l’analisi dei dati fatti di recente dal "Monitor Distretti", ecco che arriva quella della congiuntura di Confindustria Toscana Nord alla fine del 2022. I numeri indicano un segnale di ulteriore crescita rispetto al 2021, nella fattispecie un +1,5% sulla produzione industriale, anche se ben lontano dal +6,8% dell’anno della ripartenza dopo il 2020 condizionato dalla pandemia. Su questa frenata, ci sono sostanzialmente due ambiti che influiscono in maniera netta e decisa: il comparto del mobile (-2,4%) e degli altri manifatturieri, che raggruppano una polverizzazione di aziende non altrimenti definibile (-4,5%), nonché la netta perdita (-5,5%) del settore alimentare. Di segnale completamente opposto, invece, i dati del metalmeccanico (+2,5%), del settore abbigliamento-maglieria (+4,2%), il cuoio calzature (+5,4%) e per la carta e cartotecnica (+3,1%) così come per chimica-plastica (+0,9%). "L’industria di quest’area di Toscana ha dimostrato tutta la sua capacità di lavorare bene – commenta il presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini – come successo durante la pandemia e anche nel 2022, condizionato dalla guerra e dai costi alle stelle, tutti i soggetti impegnati hanno saputo gettare il cuore oltre gli ostacoli....