Ultimo Mese per Visitare la Mostra su Altan a Palazzo Buontalenti

Ultimo mese per visitare la mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe essere", l’omaggio di Pistoia Musei al grande vignettista italiano, a Palazzo Buontalenti fino al 30 luglio. Curata da Luca Raffaelli con Kika Altan, l’esposizione ha riscosso finora un grande successo di pubblico. Per immergersi al meglio nel mondo di Altan, nel mese del luglio pistoiese, sempre ricco di eventi e novità, Pistoia Musei propone due visite guidate a questa mostra unica in Italia: sabato 15 e sabato 29 luglio alle 17.30, hanno un costo di 10 euro e includono il biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria su www.pistoiamusei.it.