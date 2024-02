Ultimo lancio di coriandoli. Festa in piazza della Resistenza. Carri, stelle filanti e premi

Torna oggi, domenica 18 febbraio, l’appuntamento in piazza della Resistenza con il Carnevale Pistoiese, la manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino Pistoiese con la compartecipazione del Comune di Pistoia. I primi due corsi mascherati hanno riscosso un grandissimo successo con tanti bambini e adulti che hanno partecipato alla manifestazione purtroppo rimasta senza l’ultimo corso. A causa del maltempo, infatti, la data dell’11 febbraio, quella dell’ultimo corso mascherato, è stata spostata alla giornata di oggi per recuperare l’appuntamento. Il Comitato Cittadino ha voluto così regalare ai bambini un’altra giornata di festa che purtroppo la pioggia aveva tolto. Piazza della Resistenza, quindi, torna di nuovo a fare da cornice alle mascherine per un’ultima volta e ancora la musica, le stelle filanti, i carri allegorici ed i coriandoli saranno i protagonisti, insieme ai bambini, di una giornata di gioia e spensieratezza. L’appuntamento è fissato come sempre per le ore 14 e gli ingressi al parco saranno quelli di sempre così come il costo del biglietto e i vari bonus. Torna anche il concorso "La maschera più bella" promosso dal nostro giornale e anche oggi verranno premiate le sei maschere più belle con premi messi in palio da Conad e Andreini Giocattoli. Le foto della manifestazione e delle maschere premiate saranno pubblicate sull’edizione ddi domani de La Nazione, in cronaca di Pistoia.

Un colpo di coda del Carnevale, un corso fuori programma, un ultimo lancio di coriandoli e stelle filanti, un ultimo giro di carri e di mascherine e poco importa se ormai il Carnevale è finito perché c’è sempre tempo per divertirsi e trascorrere una giornata in allegria.

Maurizio Innocenti