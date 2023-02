Ultimo giorno per partecipare alla raccolta Gtg

Già alle ore 9 di ieri, quando è stato azionato il "disco verde" per il conferimento dei materiali da raccogliere, alla sede della Giorgio Tesi Group è partito il grande lavoro organizzativo di solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal violento sisma della scorsa settimana in Turchia e Siria che ha causato oltre 25mila morti, per il momento. Come successo proprio un anno fa per gli aiuti all’Ucraina dopo l’invasione russa, la cittadinanza pistoiese ha risposto un’altra volta presente grazie alla logistica, ed ai grandi spazi per accogliere il materiale, che sono stati messi a disposizione in via di Badia dall’azienda vivaistica Giorgio Tesi Group. In questa circostanza, infatti, è nata la collaborazione col proprio cliente turco Gardensa Cicekcilik. Nel giro di breve tempo sono arrivate tonnellate di materiale che hanno subito affollato la parte di hub logistico dedicata a queste donazioni che andrà avanti, per quanto concerne la raccolta, fino alle 17 di oggi e, successivamente, i mezzi partiranno alla volta della Turchia coi prodotti raccolti che saranno consegnati direttamente alla locale Protezione Civile.

Nello specifico, vengono richiesti latte in polvere, pannoloni, vestiario e scarpe invernali (adulti e bambini), coperte, sacchi a pelo, borse per l’acqua calda, torce e thermos. "Dopo l’eccezionale risultato avuto per l’Ucraina – dichiara il legale rappresentante della Giorgio Tesi Group, Fabrizio Tesi – abbiamo immediatamente risposto alle sollecitazioni avute dal nostro responsabile commerciale per la Turchia Ebru Dane e dal cliente Gardensa Cicekcilik, mettendoci a disposizione per questa iniziativa che rappresenta un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza a queste popolazioni in un momento così drammatico per tante famiglie costrette a fare i conti con la devastazione del terremoto. La risposta è stata come al solito eccezionale e per questo voglio ringraziare per la preziosa collaborazione di Coldiretti Pistoia, associazioni ed enti. La collaborazione è stata davvero incredibile – conclude Tesi – soprattutto per i tantissimi concittadini che con il loro contributo hanno mostrato ancora una volta il grande cuore di Pistoia e del suo territorio". Adesso ci sono le ultime ore di raccolta, suddivisione dei materiali e inscatolamento per predisporre il viaggio verso le zone maggiormente colpite.

Saverio Melegari