Ultimo giorno Luna Park, Estate aglianese continua fino al 9 settembre

Oggi (2 luglio) ultimo giorno del Luna park, ma l’Estate aglianese continua. Fino al 6 luglio prosegue il XIX Trofeo Giugno aglianese (1° Coppa Vannino) nell’area sportiva Edoardo Baldi e fino al 9 luglio, in piazzetta Tucci, c’è la ‘Festa amici miei’. Al parco di Carabattole stasera (ore 21.30) Rock in movie e mercoledì 5 (ore 20.45) presentazione del libro ‘Tenebre future’, raccolta distopica di autori vari, tra insetti giganti, apocalisse neobiblica, sinistri studenti di un’avanguardia trasmutazionale. Sempre al Carabattole, l’8 e il 9 luglio, per ‘Cara Market’ fantastico spazio riservato al miglior handmade e vintage in circolazione. Chi è interessato può inviare la propria candidatura a: [email protected] Gli eventi in Carabattole proseguiranno fino al 9 settembre.