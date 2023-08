Ultimo abbraccio a Graziano Lavini a Pistoia

Per tutta la giornata di ieri non si sono fermati il calore e la vicinanza nei confronti di Graziano Lavini, noto ex autista degli autobus e pullman di linea Copit, scomparso ieri l’altro all’età di 64 anni dopo aver combattuto a lungo tempo contro una malattia che, alla fine, non gli ha lasciato scampo e che si è aggravata negli ultimi giorni tanto da renderne necessario il ricovero a Careggi. Alle Cappelle del Commiato della Misericordia di via del Can Bianco, i familiari si sono stretti attorno a Graziano in questo momento di grande dolore, come del resto anche tutta la città: dagli ex colleghi di lavoro agli amici di una vita intera. In molti gli hanno reso omaggio, ricordandolo col suo spirito sempre sorridente, la battuta pronta e lo spirito di servizio sul posto di lavoro che, spesso e volentieri, lo portava anche lontano da casa quando doveva portare una scolaresca in giro per l’Italia o l’Europa. Questa mattina, alle 10, nella chiesa della Misericordia, si celebrerà il funerale.

S.M.