Ugl per un altro exploit "Portiamo concretezza"

Le aspettative non mancano all’Uglm che chiederà, nei giorni del voto, perlomeno la riconferma delle precedenti posizioni all’interno dell’Rsu di Hitachi Rail Sts. Nel triennio 2020-23, infatti, questa sigla sindacale ha espresso due delegati nella rappresentanza, risultando addirittura il primo organismo all’interno delle officine. In questi mesi, però, i cambiamenti in seno alla Ugl non sono stati pochi: il volto storico del sindacato, Tiziano Fabbri, è andato in pensione e proprio poche settimane fa si è celebrato il nuovo congresso provinciale che ha eletto come segretario Lorenzo Laurelli, anche lui lavoratore Hitachi e nel mezzo della contesa. "Il nostro obiettivo principale e prioritario è quello di ridare fiducia a chi è impiegato all’interno dell’azienda – ammette Laurelli – perché il sindacato deve fare esclusivamente l’interesse di tutte le persone che animano lo stabilimento ed è per questo motivo che non siamo mai scesi in polemica su quanto successo. In questo periodo, dopo i colloqui continui coi lavoratori, abbiamo presentato all’azienda una piattaforma di richieste che vedremo se sarà approvata o no. Questo per far capire che ci interessa la concretezza e non i pettegolezzi. A livello di rappresentanza, sappiamo di aver avuto fuoriuscite importanti, a partire da Tiziano Fabbri che è sempre stato carismatico e ha svolto un lavoro pazzesco: confidiamo di riconfermare la nostra presenza dentro la Rsu".

I candidati di Ugl sono: Gianluca Crocifisso Lo Iacono, Giuseppe Lorenzo Laurelli, Federico Querci, Manuel Marongiu e Alessandro Stocchi.

S.M.