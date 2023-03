Ufficiale Torna l’automedica di notte "Così la copertura sarà completa"

Da aprile torna il servizio notturno dell’automedica ad Agliana, al punto di emergenza 118 presso la Casa della salute in via Curiel, che copre il servizio nei comuni della Piana. Lo comunica con soddisfazione Greta Avvanzo, assessore aglianese che tra le sue deleghe ha politiche sociali e salute. L’assessore ha partecipato all’assemblea dei soci della Società della salute pistoiese, svolta venerdì 3 marzo all’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio di Pistoia, alla presenza del direttore generale dell’Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese. "Sono stati trattati i temi delle riforme regionali: continuità assistenziale, emergenza urgenza e riorganizzazione delle reti integrate – riferisce l’assessore –. In questa occasione sono intervenuta sull’emergenza urgenza, questo perché ad Agliana dal 2016, nel più totale silenzio da parte della precedente amministrazione, è stata tolta la copertura dell’automedica nelle ore notturne, dalle 20 alle 8".

"In questi ultimi sette anni – spiega Greta Avvanzo – la copertura è stata garantita dall’ambulanza infermieristica (cosiddetta India, ndr) e per questo ringraziamo tutti gli infermieri del 118, che in questi anni, con grande professionalità e serietà, hanno garantito la copertura territoriale, dando ai cittadini un alto standard di cura, anche nelle situazioni più critiche come l’arresto cardiaco. Nonostante ciò, l’infermiere per alcuni tipi di patologie o situazioni di gravità non ha protocolli da seguire e ha necessità dell’appoggio di un’automedica. Come assessore, fin dalla nostra elezione, ho chiesto in più occasioni di confronto la possibilità di portare la copertura territoriale di emergenza su Agliana con l’automedica sulle 24 ore. Questo per responsabilità verso tutti i cittadini che non devono essere penalizzati da mere questioni economiche. In assemblea abbiamo avuto una bella notizia che comunico con entusiasmo, cioè che dal mese di aprile la copertura dell’automedica sarà articolata di nuovo sulle 24 ore. È un traguardo importante, che riporta sul territorio una copertura più completa per i cittadini".

Per quanto riguarda, invece, la riforma della continuità assistenziale, Greta Avvanzo riferisce: "Come Società della salute abbiamo formulato delle perplessità, che l’azienda ha accolto e di cui riparleremo in un prossimo tavolo tecnico. Continueremo a lavorare nell’interesse dei cittadini, per far sì che i servizi siano sempre presenti e cercando il miglior risultato possibile".

Piera Salvi