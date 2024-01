Ufficiale l’arrivo dell’attaccante. Charles Athina

In casa arancione prosegue a ritmi serrati l’avvicinamento al derby contro l’Aglianese di domenica. La squadra sta pian piano trovando l’amalgama e la giusta condizione atletica e già contro il Victor San Marino aveva mostrato buoni segnali. Adesso però è necessario fare punti, seppur il calendario ponga di fronte alla Pistoiese, nei prossimi due turni, prima Aglianese e poi Carpi, due formazioni costruite per un campionato d’alta classifica. Intanto è stato ufficializzato l’innesto di Charles Atsina, esperto centravanti italo-ghanese. Reduce dall’esperienza in Germania allo Uerdingen, militante in quinta serie tedesca, l’attaccante classe 1989 va a rinforzare il reparto offensivo, che fino ad oggi era stato quello maggiormente in difficoltà a causa proprio della mancanza di una vera punta centrale.