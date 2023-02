Ufficiale: domenica al circolo di Santomato tocca a Bonaccini

Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna interverrà al circolo Arci di Santomato, domenica 12 febbraio alle ore 21. Bonaccini presenterà la sua mozione congressuale dal titolo "Energia Popolare". Insieme a Bonaccini sarà presente anche la candidata alla segreteria regionale per la sua mozione Valentina Mercanti. Le votazioni – riservate agli iscritti – sono precedute da una discussione a cui possono partecipare anche i non iscritti. Il 26 febbraio si terrà il ballottaggio in tutto il territorio nazionale. Oggi, giovedì 9 febbraio, si voterà ad Agliana (circolo Arci di Catena, dalle ore 21,30) e a Chiesina Uzzanese (via Garibaldi, dalle ore 19,30). Domani a Bonelle dalle ore 19 (con pausa cena in loco). Sabato 11 sarà la volta di molti circoli: Quarrata Valenzatico-Santonuovo, Lamporecchio, Monsummano, Montecatini, Pescia, Pistoia Ovest, Sambuca e Montale. Domenica sarà la volta di Larciano, Pieve a Nievole, Pistoia Pontelungo Spazzavento, Pistoia Santomato, San Marcello e Serravalle. Tutte le informazioni sul sito del Pd provinciale (www.pdpistoia.it)