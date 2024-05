Ucraina, la missione diventa un film racconto

Un reportage sull’Ucraina, che racconta una delle tante missioni umanitarie svolte dalla Croce Viola di Sesto Fiorentino dall’inizio della guerra. Sarà presentato venerdì alle 16 in Sala Maggiore "Road.to.Leopoli", il lavoro del regista Alessio Poggioni. "Questo è un documentario che nasce in un paese in guerra, martoriato – spiega il regista Alessio Poggioni – ed è stata un’esperienza molto bella sul piano professionale e, soprattutto, umano. Ho potuto raccontare le storie di vita e di morte attraverso la voce diretta dei protagonisti o dei loro familiari. L’idea di fondo è quella di lasciare una testimonianza di ciò che accade, ma anche di gettare le basi per ricostruire un paese, l’Ucraina, partendo da un’idea di libertà e di democrazia.

Il lavoro racconta le storie e la quotidianità di chi ha perso la casa e i propri cari, abbandonato il proprio passato. Ma anche di coloro che hanno scelto di restare, per aiutare e ricostruire. Le macerie, spesso più interiori che tangibili, accompagnano un viaggio in cui viene messo in luce il paradosso di città maestose, ma abitate soltanto da donne perché gli uomini sono in guerra, di adolescenti che non riescono a immaginare il futuro e di volontari, preti, medici che lavorano nell’incertezza di una guerra sempre più lunga ed estenuante.

Con uno sguardo schietto, non filtrato, ‘Road.to.Leopoli’ racconta infine, proprio nei giorni in cui in Italia si celebra il 25 aprile, il sentimento di un popolo in lotta contro l’invasore, dove cresce e si rafforza una nuova coscienza nazionale".

"Quella raccontata nel reportage di Poggioni - aggiunge il presidente della Croce Viola Alessandro Iasiello – è stata la settima missione in terra ucraina della Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino, che si è tenuta ad aprile 2023. Da allora altre due volte i nostri volontari sono tornati in quell’area martoriata per portare aiuti umanitari e raccontare quello che sta succedendo. Documentare la nostra presenza a noi è sembrato fondamentale per non dimenticare le sofferenze e i soprusi che sta subendo questo popolo e mantenere alta l’attenzione di fronte a questa terribile guerra. I nostri aiuti che abbiamo portato in questi due anni, compresa la missione che è diventata oggetto di ‘Road.to.Leopoli’ sono di tipo alimentare e farmaceutico e consentono di rispondere alle richieste di primo aiuto più elementari".

Il lavoro di Poggioni è già stato presentato in anteprima a Sesto Fiorentino, alla Camera dei Deputati, Calenzano e Vicchio.

Davide Costa