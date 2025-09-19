Ucciso da un malore mentre cerca funghi. Dramma nei boschi sui monti di Sambuca

Tragedia nei boschi di Sambuca Pistoiese. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato rinvenuto, dopo ore di ricerche, il cadavere di Giovanbattista Grasso (nella foto). Per tutti "Bati", aveva 61 anni: era uscito per cercare funghi, una delle sue passioni, quando probabilmente è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Vastissimo e unanime il cordoglio in città, che ieri si è risvegliata sotto choc. Grasso è stato, nel corso degli anni Duemila e fino al momento della pensione arrivato a gennaio del 2023, uno dei volti più noti fra i lavoratori dell’allora AnsaldoBreda poi divenuta Hitachi. Ha sempre avuto incarichi di primo piano a livello sindacale e di rappresentanza dei lavoratori nell’azienda per poi intraprendere la carriera politica, sempre in città. Prima segretario del circolo Pd "Ugo Schiano" di Hitachi, poi ’ingresso in consiglio comunale, sempre col Pd, nel 2017 col passaggio del centrosinistra all’opposizione: fu il quinto più votato della lista, pronto a portare le istanze dei suoi compagni lavoratori anche all’interno di palazzo di Giano. Era un grande amico di Matteo Renzi, tanto da risultare uno dei suoi massimi sostenitori sul territorio: non per niente, nel 2019 lasciò i "dem" per organizzare al meglio la nascita di Italia Viva anche a Pistoia.