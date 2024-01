Uccise la madre. Prima udienza per Ruscio

Comincia stamani davanti al giudice Luca Gaspari l’udienza preliminare dove si discute la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Patrizio Ruscio, il ragionere pistoiese sessantenne reo confesso dell’omicidio della madre, Ottavina Maestripieri. L’udienza di questa mattina rappresenta soltanto il passo formale verso la Corte d’Assise. Ruscio è accusato di omicidio volontario aggravato e i reati che, come questo, prevedono la pena dell’ergastolo non possono più avere accesso alla formula alternativa del rito abbreviato. Quindi il rinvio a giudizio sarà diretto e il processo si celebrerà nell’aula bunker di Firenze. nella data che sarà stabilita questa mattina. Ruscio è difeso dall’avvocato Francesco Stefani del foro di Firenze. All’alba del primo giugno 2023, Ruscio, che era ai domiciliari, entrò nell’appartamento di via Monteverdi dove la madre, novant’anni appena compiuti, aveva sempre vissuto e del quale aveva le chiavi. Erano circa le sei e mezzo. Poco dopo chiamò il 118 facendo credere che la donna fosse stata vittima di una rapina. Ma alcuni giorni dopo, mentre la morsa delle indagini dei carabinieri si stringeva intorno a lui di ora in ora, confessò di averla uccisa, soffocandola. Le indagini sono state dirette dal sostituto procuratore della Repubblica Leonardo De Gaudio. Ruscio è accusato anche di uso indebito del bancomat della madre, utilizzato anche dopo il delitto.

l.a.