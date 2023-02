Tutto pronto per le primarie Pd Le informazioni per partecipare

Dopo la disfida degli iscritti del Partito Democratico, che in provincia ha visto vincere netto Elly Schlein contro Stefano Bonaccini, la macchina organizzativa "dem" è pronta a mettersi in moto per le primarie di questa domenica che dovranno incoronare il nuovo segretario nazionale ed anche quello regionale nel duello tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti. Le regole sono semplici ma, comunque, da rispettare alla lettera per chi si vorrà recare nei circoli o nelle strutture appositamente allestite con una premessa: in questo frangente il voto è aperto a tutti e non soltanto a coloro che sono iscritti al Partito Democratico. L’orario di apertura dei seggi sarà dalle ore 8 alle 20 e bisognerà presentarsi muniti del certificato elettorale valido unitamente al documento di identità. In quel frangente, di fronte agli scrutatori ed ai segretari presenti, il votante dovrà dichiarare di essere un sostenitore del Pd e dovrà versare un contributo di 2 euro. In questa occasione si potrà anche votare online per coloro che hanno fra 16 e 18 anni, i residenti all’estero e chi soffre di gravi disabilità che si è pre-registrato sulle apposite piattaforme entro sabato scorso.

La domanda più ricorrente, alla vigilia di queste primarie, è semplice: ma dove si potrà votare? Per quanto riguarda il capoluogo saranno 16 i seggi previsti e ad ognuno di essi sono collegati numeri più o meno corposi di seggi elettorali. Le location saranno quelle dei circoli: dal Garibaldi di corso Gramsci per tutta la zona del centro al "Bugiani" per La Vergine, passando poi per Porta al Borgo (centro-nord), Ponte alle Tavole (Pistoia Ovest), circolo di Capostrada (Belvedere e Scornio) e Fornaci per la zona est unitamente alle frazioni con Bottegone in testa per poi proseguire con Candeglia, Pontenuovo, Pontelungo, Bonelle, Sarripoli, Cireglio, Piteccio, Santomato e Nespolo.

Passando al resto della provincia, ad Abetone Cutigliano sarà itinerante con orari specifici partendo da Casotti la mattina alle 8.30 per chiudere alle 17.30 in piazza Catilina. Quattro seggi ad Agliana (circolo Rinascita, Packy Bar Spedalino e Arci Gramsci), uno a Buggiano (sala consiliare), la sede del partito a Chiesina Uzzanese, piazza Falcone per Lamporecchio, a "Il Progresso" per il territorio di Larciano, seggio itinerante a Marliana, il circolo di Vangile per Massa e Cozzile, i circoli della Vergine dei Pini e Cintolese più la sala della Biblioteca per Monsummano. A Montale ritrovo in via Martiri della Libertà, due seggi all’associazione Gramsci per Montecatini Terme, la sede comunale ad Alberghi per gli elettori di Pescia (non senza polemiche), via Nova e il circolo Arci di via Buonamici per Pieve a Nievole fino alla sede del partito per Ponte Buggianese. Sono tre i seggi a Quarrata: polo tecnologico, parco Verde ad Olmi ed il circolo Mcl a Santonuovo. La biblioteca di Taviano sarà il seggio per Sambuca mentre la sala Coop di Maresca e la "Baccarini" saranno aperte per San Marcello Piteglio così come il "Milleluci" ed il circolo Arci di Masotti sono le strutture per Serravalle Pistoiese e, infine, la sede del partito a Santa Lucia per Uzzano.

red.pt