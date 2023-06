Tutto pronto per il passaggio della carovana della Mille Miglia

Tutto pronto in città per il passaggio, domani pomeriggio, della "Mille Miglia", la gloriosa gara di regolarità per auto storiche, che transiterà per il centro storico pistoiese per la terza volta dopo 2017 e 2019. Gli equipaggi che arriveranno a Pistoia sono 443 (soltanto 30 dei quali italiani), provenienti da tutto il mondo: si tratta di vetture sportive costruite fra il 1927 e il 1957. Sarà pertanto un appuntamento importante sia per gli appassionati che anche per accogliere centinaia di stranieri che animano i vari equipaggi delle auto. "E’ con grande soddisfazione che accogliamo la Mille Miglia a Pistoia – evidenzia l’assessore al turismo Alessandro Sabella – la nostra città e la provincia faranno da cornice a questa importante manifestazione, con le sue bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche che avranno grande visibilità mediatica". Da Pistoia, poi, la carovana proseguirà per Abetone, Modena, Reggio Emilia e Parma: le auto sono partite ieri da Brescia e sempre in Lombardia ci ritorneranno dal pomeriggio di venerdì. "Siamo orgogliosi – dichiarano il presidente di Aci Pistoia Antonio Breschi e il direttore Giorgio Bartolini –, un evento di cui essere fieri, che testimonia un consolidato legame con gli organizzatori di Brescia e che si inserisce nelle iniziative celebrative del Centenario dell’Automobile Club". Già prima dell’arrivo della carovana in piazza Duomo ci sarà un villaggio di accoglienza di Aci Pistoia che curerà una postazione per il "controllo a timbro" sul foglio di marcia delle vetture, una mostra di auto d’epoca a cura del Veteran Car Club e 150 vetture moderne per il "Tribute Ferrari". Per il passaggio delle auto, si rendono necessarie anche delle modifiche alla viabilità: dalle 13 alle 20 in via Roma, Ripa della Comunità e via Filippo Pacini, nell’intersezione con Ripa della Comunità, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata mentre in piazza Oplà ci sarà divieto di transito e sosta.