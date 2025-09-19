’Tutto esaurito’ per Dika e Giani

Serata da tutto esaurito, quella di ieri, al circolo Arci di Santomato che, ricordando i fasti degli anni legati alla Festa regionale dell’Unità, ha ospitato l’apertura della campagna elettorale del capolista del Partito Democratico in provincia di Pistoia, Bernard Dika, che è anche il portavoce del Presidente Eugenio Giani, invitato d’onore alla serata. Un incontro che è servito per dare una spinta propulsiva al percorso verso il prossimo 12 e 13 ottobre anche se tutto, a differenza delle previsioni, si è svolto in un clima di tristezza e di sconforto per la scomparsa di Giovambattista Grasso, ricordato a più riprese anche dai diretti interessati.

Per Dika questo primo appuntamento è stata anche l’occasione per rispedire al mittente le offese, insulti e minacce di stampo razzista, per essere nato in Albania, ricevute in questi giorni ("Non conta dove nasci, ma dove scegli di lottare", ha commentato il diretto interessato) e che hanno scatenato una vasta sequela di reazioni a suo supporto. "Non c’è giovane più profondamente radicato nella nostra comunità toscana e italiana di Bernard, che rappresenta speranza, fiducia e l’energia di una politica nuova, capace di dare voce alle nuove generazioni. Avanti Bernard, con coraggio e determinazione: non ti curar di loro, ma guarda e passa come insegnava il Sommo Poeta", ha detto il governatore Giani.

Segno di vicinanza anche da parte della vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi di Italia Viva. "Mentre andavo in ufficio, mi è tornata in mente una bellissima canzone di Roberto Vecchioni intitolata ’Sogna ragazzo sogna’ e la voglio dedicare al mio amico Bernard Dika". "La sua vita dimostra quanto non conti nulla dove si nasce o di che nazionalità si è se si condividono i valori ed i principi della terra in cui cresci’". aggiunge il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi. Per Dika il prossimo appuntamento di grande visibilità è per domenica mattina al parco di Montuliveto dove incontrerà i cittadini avendo al fianco, ancora una volta, Eugenio Giani e l’europarlamentare e presidente del Pd Stefano Bonaccini.