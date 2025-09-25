Tutti pazzi per i funghi. Ma troppi feriti o dispersi. L’appello dei vigili del fuoco

PISTOIA

Quella che dovrebbe essere una passione, ed un modo per trascorrere le proprie giornate all’aria aperta e a contatto con la natura, sta diventando un problema di non poco conto per l’incolumità delle persone. Stiamo parlando dell’emergenza legata agli infortuni, malori e purtroppo anche decessi, ben tre in provincia da inizio settembre, per chi si addentra nei boschi dell’Appennino in cerca di funghi.

E, quando scatta l’allarme, tocca ai Vigili del Fuoco prendere in carico l’emergenza cercando di individuare la zona dove il malcapitato, o malcapitata, si è perso o si è fatto male e soccorrere quanto prima. Un fenomeno preoccupante e che sta impegnando il comando provinciale in maniera intensa nelle ultime settimane: per questo il comandante Fabrizio Priori ha voluto fare il punto in merito a ciò che sta succedendo.

"Da inizio settembre siamo già ad undici interventi effettuati in ambito montano – ammette il comandante – la macchina dei soccorsi è oramai collaudata con la mappatura immediata della zona dove si presume che sia il disperso e la suddivisione in squadre per battere a tappeto l’area: in questi casi, infatti, è fondamentale ridurre al minimo i tempi del ritrovamento e, ovviamente, ci si avvale anche delle unità cinofile, degli elicotteri e dei droni che hanno più funzioni.

Dall’alzarsi in cielo per studiare lo scenario in mezzo al bosco all’uso di termocamere fondamentali soprattutto senza la luce del sole che consentono di individuare persone non raggiungibili e questi strumenti sono decisivi soprattutto quando si hanno casi di dispersi incoscienti". Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello del luogo dove si perdono queste persone, che non ha una casistica specifica.

"Gli interventi sono variegati – prosegue Fabrizio Priori – e in buona parte vengono svolti in zone vicine a dove l’infortunato ha parcheggiato la propria auto ma ci sono persone che non riconoscono i limiti delle proprie capacità fisiche e ci è capitato di soccorrerli anche a 7-8 chilometri di distanza dal punto di partenza: quello che ci colpisce è che la maggior parte delle persone che vanno in difficoltà, anche in zone impervie, sono anziani".

Sul terreno i Vigili del Fuoco si muovono con il posto di comando avanzato Af/Ucl, una vera e propria centrale operativa: grazie alla tecnologia, infatti, ha sempre connettività anche nei luoghi più impervi.

"Ricordiamo che si può dialogare anche col cosiddetto sistema "Aml" ovvero che se il disperso chiama il 112 per chiedere aiuto, la centrale riceve in automatico la posizione e le coordinate – conclude il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco – per quanto riguarda i consigli diciamo sempre che la tempestività della richiesta d’aiuto è fondamentale per far partire l’operazione. Chi va in montagna è opportuno che abbia sempre con sé il cellulare con un power bank di ricarica, abiti ben visibili anche al buio, acqua e viveri per riuscire a passare almeno una notte a cielo aperto. Consigliamo sempre di avere anche un fischietto perché, se si resta infortunati a terra, il ferito può non essere visibile mentre con il suono riconoscibile possiamo restringere subito l’area di intervento. E, poi, sarebbe fondamentale muoversi in coppia per rendere più immediati i soccorsi ed avere il Gps attivo, che oramai si trova in qualsiasi smartphone".

