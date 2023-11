Tutti in piedi per applaudire. Nasrin Sotoudeh

Ancora una volta, "Immaginati Avvocato", l’evento promosso dall’Ordine degli avvocati di Pistoia e dalla Fondazione per la Formazione Forense, ha trasmesso alla vasta platea di un Bolognini al completo, attimi di grande emozione incorniciati nel tema proposto quest’anno, quello della "Estrema difesa" con cui sono stati delineati, attraverso ospiti e relatori di assoluto prestigio, tutti gli aspetti legati ai processi agli indifendibili, i “mostri“, quelli celebrati in piazza, soprattutto quella televisiva. L’inizio dell’evento è stato sottolineato da un momento di estrema intensità, il ringraziamento, agli avvocati di Pistoia, e in particolare alla loro presidente, l’avvocato Cecilia Turco, di Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana da poco liberata dalla prigionia e per la quale l’Avvocatura pistoiese si è tanto spesa. Nelle parole di Nasrin l’essenza di "Immaginati Avvocato": "Immaginati un avvocato che vuole tutelare le donne che vogliono prendere in mano il proprio destino dopo decenni di oppressione. Immagina di essere un avvocato che viene arrestato per aver difeso queste donne, e di essere arrestato per aver partecipato ai funerali di Armita, una ragazza innocente, uccisa a causa dell’hijab e che tu sarai l’ultima persona a essere rilasciata dal carcere. Ora mi imagino di nuovo un avvocato, con il vostro aiuto". E per lei tutti in piedi.

Dal pubblico poi si è levata la voce di Francesco Manduca, della cui dolorosa vicenda ci siamo a lungo occupati sulle nostre pagine. Ha rivolto, dalla platea, l’ennesimo appello alla giustizia per lui e la sorella Saveria che da oltre trent’anni attendono il risarcimento civile dopo il massacro dei loro genitori, uccisi la mattina del 29 aprile del 1987 dal vicino di casa, poi arrestato e condannato.

l.a.