Tutti in bici in piazza Duomo con la gimkana

Una ricorrenza speciale dal punto di vista storico. Ma anche un momento di socializzazione e di spinta alla mobilità sostenibile e allo sport. In occasione della rievocazione storica della Firenze Pistoia 1870, oggi in piazza del Duomo è in programma una gimkana promozionale per sviluppare l’interesse dei giovanissimi all’uso della bicicletta. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8, con partenza alle 9.30 e termine alle 11.30, in attesa dell’arrivo delle bici d’epoca.

L’iniziativa, organizzata da Ocip Pistoia - Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, è gratuita ed aperta a tutti coloro che vogliono provarla. I piccoli partecipanti, coadiuvati da giovani corridori delle società della provincia, potranno cimentarsi in una prova con le biciclette fornite dalla Federazione Ciclistica Italiana. Al termine dell’iniziativa, in attesa dell’arrivo della rievocazione storica, previsto per le 12 circa, verranno consegnati i riconoscimenti.