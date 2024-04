Tutti i problemi in piazza. Il paese si prende la scena

La Pro Loco di Maresca si è ripresa il centro della scena nel corso di una vivace assemblea. Il presidente Manuel Ricciarelli ha avanzato all’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco, Luca Marmo, dal vice, Giacomo Buonomini, dal presidente del consiglio comunale, Sandra Romagnani e dai consiglieri Andrea Pierazzi e Monia Locorotondo, la lista dei problemi da risolvere, magari in collaborazione, ma con rapidità. Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato il sindaco Marmo che ha fornito gli ultimi aggiornamenti sullo stato del viadotto che aggira il paese, da più di cinque anni non transitabile, ipotizzandone la riapertura nel giro di un mese circa. Ha fatto sapere inoltre che l’iniziativa sulla Comunità energetica sembra iniziata sotto i migliori auspici. A seguire il vicesindaco, Giacomo Buonomini ha aggiornatoil paese su questi temi: la stesura della fibra ottica, i pannelli solari che andranno sul tetto della scuola elementare di Maresca, le agognate potature che hanno preso il via e l’inizio dei lavori alla Casetta Pulledrari. Le dolenti note invece vengono dall’impianto di riscaldamento della piscina, che dovrebbe servire anche tutto il borgo del Mulin Vecchio, ma queso non avviene perché la caldaia a cippato è guasta da più di un anno e viene alimentata a metano, come ha fatto rilevare Dario Biondi, che abita proprio nella zona in cui i residenti sono vittime del disservizio.

La Pro Loco ha sollevato prima il problema delle corse insufficienti di Autolinee Toscane e delle coincidenze non coordinate. Si è fatta quindi promotrice di una raccolta di firme che ha ricevuto un elevato numero di adesioni. Ha affrontato quindi l’argomento del Campeggio della Casetta esortando il Comune a trovare un equilibrio, affinché sia una risorsa invece che un problema. Il nutrito gruppo della Pro Loco si è, infine, messo disposizione del Comune, ma chiedendo con chiarezza che l’amministrazione si assuma una serie di impegni, perché il paese versa da troppo tempo in stato di abbandono.

Andrea Nannini