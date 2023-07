Tutti al San Mommè Color Park Oggi la festa per ricordare Camilla

E come ogni anno, da sette anni, ecco riaccendersi il sole, i colori, la musica, la festa, l’allegria. Perché non c’è niente di più vero e sincero per ricordare la vita e il sorriso di Camilla Innocenti, tra la sua gente e i suoi amici in quel luogo che è ‘casa’, il Pratone di San Mommè che oggi porta anche il suo nome. Allora bentornato San Mommè Color Park, la grande festa che anima il paese per trasformare il dolore in vita, abbraccio di comunità, quello che non ha mai mancato d’intensità attorno alla famiglia della giovane, morta in un incidente il 28 novembre del 2015 e che restituisce al paese tutto il testimone di solidarietà, impegno e solarità che la Camilla per prima portava. Che il calore sia tanto attorno a lei lo dimostra la famiglia che si è creata: più di sessanta volontari, giovani e meno giovani, che guidati dal direttivo della festa e dal consiglio della pro loco fanno sì che il San Mommè Color Park da sette anni si ripeta con immutato entusiasmo e voglia di fare. L’appuntamento è per oggi, sabato 22 luglio, a partire dalle 17 e vuole offrire intrattenimento a bambini, giovani e meno giovani, con tante iniziative dedicate. Per prima ad accendersi sarà la musica da godersi sorseggiando un aperitivo e preparandosi alla serata. Poi ecco entrare nel vivo la parte di animazione (fino alle 19.30) con spettacoli di micro magia, pitture, laboratorio di palloncini e bolle giganti, tutti a cura del Monte Fantasy Animation. Dalle 19.30 il testimone passa ai Malvax, band nata come cover e poi ritagliatasi un proprio spazio nel panorama emergente indie-pop italiano; tra le esperienze più importanti della band figura la vittoria nel 2019 del contest Road to mainstafe by Firestone & Radio Italia che ha permesso loro di esibirsi sul prestigioso palco di piazza Duomo a Milano.

La cena sarà accompagnata dalla musica della dj band dei Mamalover, mentre dalle 23 con dj Saro Marz si entra nel vivo del divertimento da ballare. Per tutto l’arco della giornata stand food & drink per poter cenare, fare un aperitivo, bere una birra o un drink e poi porchetta, pasta fritta, hamburger (anche versioni veg e gluten free) e poi cocktail, birra di Baus Beer, i dolci e le crepes. L’ingresso alla giornata è gratuito. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza: per comprendere fin dove si può arrivare con l’aiuto di tutti, lo scorso anno, grazie alla festa, fu possibile acquistare due elettrocardiografi con carrello, poi donati all’ospedale San Jacopo, e sostenere la squadra Wolf Basket attraverso l’acquisto di carrozzine.

linda meoni