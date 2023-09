Tutti a scuola di... politica. Così il Pd fa formazione

Il primo corso di formazione politica organizzato dall’Unione comunale PD di Pistoia, dal Circolo PD di Capostrada Belvedere e dai Giovani Democratici che si terrà oggi e domani alla Casa del popolo "Niccolò Puccini" di Capostrada. "I giovani democratici ed il partito comunale hanno organizzato un evento di pregio – sostiene Riccardo Trallori, componente della direzione regionale del Pd Toscana – sono riusciti a porre al centro del dibattito temi che sembrano distanti dalla vita quotidiana, ma che in realtà ci riguardano molto da vicino. L’invecchiamento della nostra popolazione ed il contrasto tra chi è ritenuto un garantito e chi invece, spesso le giovani generazioni, un emarginato sono due elementi centrali, che stanno caratterizzando i cambiamenti della nostra società. Provare ad approfondire gli argomenti assieme ad interlocutori qualificati e competenti – conclude – è segno di maturità e serietà. Merce rara di questi tempi". Tre le sessioni previste: quest’oggi, a partire dalle 17:30, si parlerà di crisi demografica con il professor Marco Breschi dell’università di Sassari. Domattina, dalle 10, si parlerà della necessità di un nuovo patto generazionale con il segretario regionale Spi Cgil Toscana, Alessio Gramolati, la professoressa di sociologia economica Franca Alacevich, il professor Marco Tognetti dell’Isia di Firenze e la presidente di Anci Toscana Giovani, Francesca Brogi. Nel pomeriggio, dalle 15, il professor Luca Mannori e la professoressa Giorgia Bulli discuteranno del libro "Antipolitica" con l’autore Vittorio Mete. "Abbiamo sentito la necessità – affermano Alessia Paoli e Sofian Aboulmachayl dei Giovani Democratici – di fermarsi un attimo a riflettere, provando a mettere a fuoco il contesto in cui la Toscana e il paese si trovano, e quali sono le prospettive per la nostra generazione nel futuro". "Il Pd comunale – afferma il segretario cittadino, Walter Tripi – ha provato a mettere in campo una rete di iniziative ampia: da un lato la raccolta firme per il salario minimo e il contrasto ai tagli alla sanità pubblica; dall’altro le feste de L’Unità dei circoli, compresa la due giorni di formazione politica a Capostrada. Abbiamo perso nel corso degli anni la buona abitudine ad approfondire e pensiamo che si debba riprendere con maggiore costanza".