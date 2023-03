Tutti a pranzo con Nassi: c’era anche il futuro delegato Coni?

A tavola con il direttore. In silenzio, come gli piaceva ai tempi in cui era direttore sportivo di Pistoiese, Sampdoria e Fiorentina, e con la determinante complicità di Vannino Vannucci, per qualche ora ha riconsegnato il grande sport (in primis il suo amato calcio) a Pistoia. Claudio Nassi è così, se vi pare. Qualche telefonata ad hoc ed ecco l’organizzazione, senza sbavature, di un pranzo tra sportivi doc al Nursery Campus della Vannucci Piante. Tra l’antipasto e il caffè ha messo a sedere Vannino Vannucci e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il mitico Antonio Pagni, il massaggiatore della serie A arancione, e ancora procuratori, dirigenti di Federazione (presente anche l’ex vice presidente Figc Innocenzo Mazzini), campioni di ieri, manager di pallacanestro (Andrea Luchi) e giornalisti. Persino il futuro – con ogni probabilità – delegato provinciale del Coni pistoiese, Stefano Riccomi (nostra anticipazione). In buona sostanza, nessun amarcord, soltanto la voglia di dialogare tra sportivi con la Esse maiuscola. Di alzare il livello dello sport in quella Pistoia ormai divenuta casa sua. Il mattatore è stato lui, che con la solita competenza e il classico garbo ha svelato aneddoti di un tempo, raccontato un pallone che non c’è più, che scivola sempre meno sul rettangolo verde, ma che continua e continuerà ad affascinare le generazioni. Senza salire in cattedra, ha tenuto una lezione, preziosa per chi non finisce mai di imparare. "È nato tutto per gioco – ha infine asserito –, con una prima cena, allestita sempre nel pistoiese, per festeggiare le mille puntate che ho fatto a Lady Radio. Venutone a conoscenza, Vannino Vannucci, gentilissimo, ha chiesto di poter ripetere il tutto in questo Nursery Campus, un gioiellino che la dice lunga sul valore dell’imprenditore sponsor della Pistoiese da una vita. La Pistoiese, per tornare grande, deve puntare sulle sue eccellenze: ne ha tutte le possibilità".

Gianluca Barni