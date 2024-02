Tutti a parlare di sport insieme a Gabriele

Tutto nasce da una bacheca. Dove si scrive, ci si confessa, si commenta, ci s’infervora anche e, se non finisce in baruffa davvero (perché, anche se non è questo il caso, pure quello può accadere), qualche elemento di crescita lo si porta a casa. Lo spirito che propone l’ultimo libro di Gabriele Magni "Finché ci si vede" (Atelier, 2023) è proprio questo, critico, ma costruttivo, in quella che si presenta come una raccolta di pensieri e riflessioni attorno allo sport, nati come pensieri privati dello stesso Magni e diventate poi "micce" di discussioni pacifiche che hanno riempito quella stessa bacheca virtuale in un tempo dilatato fino al 2022. Il libro sarà presentato martedì 21 febbraio alle 17 alla Biblioteca Forteguerriana, presente l’autore, nell’ambito della rassegna "Leggere, raccontare, incontrarsi…".

"Mi piace pensare tutto questo come un gioco che è partito sui social secondo la maniera nella quale io uso questi mezzi, ovvero come una piccola piazza utile a riflettere su ciò che mi sento più vicino, lo sport – spiega Magni –. Un’occasione per commentare, mettere a disposizione idee, spunti su possibili. Nel tempo mi sono reso conto che questo tipo di approccio ha coinvolto molte persone che si sono sentite vicine ai temi proposti. E così l’idea di raccogliere cento di queste mie riflessioni fissandole su carta per offrire ancora una volta spunti di lettura e di approfondimento a chi volesse avvicinarsi a questa raccolta". Nel caleidoscopio di Gabriele Magni c’è di tutto con commenti a vicende nazionali e internazionali che pescano ora nel mondo dell’atletica leggera, ora nel calcio: "Tra i temi più partecipati ci sono stati quelli sulle gare con atleti transgender e quelli con atleti paralimpici. Il calcio si guadagna sempre a prescindere una pioggia di interazioni, mentre in tema di manifestazioni attirano chiacchiere senza dubbio le Olimpiadi, in particolare ricordo di una discussione attorno ai medaglieri delle varie nazioni che appassionò molti. Ecco io credo che questo libro – conclude Magni – sia indicato per chi abbia voglia di riflettere su input veloci, una somministrazione al giorno che è poi un invito alla curiosità, all’opinione. Mi ha fatto piacere sapere che con alcune delle mie riflessioni ho aperto una finestra su sport e atleti lontani o sconosciuti ad alcuni dei lettori. Un sequel? Qualche amico già lo chiede… vediamo!".

Nato a Pistoia nel 1973, Gabriele Magni ha iniziato a praticare scherma nel 1978 nella società Scherma Pistoia 1894, seguendo le orme del fratello maggiore Luca. Nel 1989 è stato convocato nella nazionale di fioretto e ha mantenuto la maglia azzurra fino al 2004. Poi si è dedicato alla spada. Ha partecipato a olimpiadi (bronzo nel fioretto a squadre a Sidney 2000) e campionati mondiali. Nel 2013 è stato delegato provinciale del Coni pistoiese, mentre dal 2017 al 2020 è stato assessore allo sport del Comune di Pistoia. Nel 2000 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica e nel 2008 ha vinto il premio Etica nello sport.

linda meoni