Tutti a cena per ricostruire la biblioteca comunale dopo il disastro

Una cena per ricostruire la biblioteca. È quella di domani sera, giovedì 25 gennaio, dalle ore 20, nella Serra Winter Garden del Toscana Fair (in via Bonellina 46). La serata, lo ricordiamo, nasce da un’iniziativa di Pizza&Peace che ha trovato un pronto riscontro da parte di La Toscana in Bocca e Confcommercio. L’obiettivo è rinnovare il legame tra gusto e altruismo. Ed ecco una degustazione di pizze contemporanee e bollicine, insieme al contributo dei ristoratori de La Toscana in Bocca e di alcuni tra i migliori pizzaioli toscani, molti dei quali pluripremiati. A rendere possibile l’evento saranno: Il Capriolo, La Bussola da Gino, Voronoi, e Pasticceria Mearini per La Toscana in Bocca; Apogeo, Cento Canti, La Divina Pizza, La Fenice Pistoia, Il Pachino, Le Simpatiche Canaglie, Pizza Project Production Italy e Pizzeria Al Foghèr, per Pizza&Peace. Il ricavato verrà devoluto alla Misericordia e al Comune di Quarrata, per ricostruire la biblioteca comunale, devastata dall’alluvione di novembre. La serata sarà impreziosita dalla possibilità di contribuire ulteriormente alla causa, partecipando a una estrazione che metterà in palio una crociera alle Maldive, donata da Macana Maldives, una smart Tv da 50 pollici messa a disposizione da Tuci elettronica di Quarrata ed un cesto gastronomico dei Consorzi IGP e Dop Toscani. L’evento è curato da Massimo Giovannini, Luca Lanzano, Moreno Ianda, Graziano Monogrammi, Manuel Maiorano, Fabrizio Giovannini, Massimiliano Ciaffone, Paolo Pannacci, Renato Pancini, Tommaso Gei, Tommaso Vatti e Mario Cipriano. Il fornitore ufficiale sarà Zona, gli sponsor sono Acqua Panna San Pellegrino, Toscana Fair, Valerio Ricevimenti, Galateo, bHouse, Le Commercial, Microandi, Valoriani, Voronoi. I partner: Tuscany Cocktail Week, Florence Cocktail Week. La serata sarà condotta da Simone Gai e da Nicola Prudente. Per iscrizioni: 338.7803019 o 0573 991504.

D.G.