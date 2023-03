Tutte le iniziative dedicate alle donne

Iniziano stamani le celebrazioni per la Festa della Donna. Organizzata dalla Pro Loco, la mostra fotografica "Le donne della Montagna", con materiale documentario raccolto dalla scrittrice Daniela Corsini, da lei curata con Laura Pepe, viene inaugurata alle 10 a La Doganaccia, poco sopra l’abitato di Cutigliano, per restare aperta tutti i giorni dalle 10 alle 16. Dalle 12 alle 17, la Pro Loco con l’azienda Le Roncacce, propone degustazione di farina di castagne e vin brulé. La Biblioteca comunale Bellucci organizza la presentazione di tre libri: domenica 5 marzo alle 16, Lara Mori parlerà di "Mamma mi racconti una storiellina?", con merenda e laboratorio creativo. Mercoledì 8 marzo alle 17 sarà la volta di Sura Bizzarri con "Il giorno in cui morì Senna… e atri racconti" con degustazione di tè e tisane. Infine domenica 12 marzo alle 16 concluderà il ciclo Donatella Cirri con "Frammenti di memoria. Storie di donne eccezionali attraverso il Novecento". Lo Spi Cgil, propone alle 16 dell’8 marzo, allo spazio Maeba, a San Marcello: "Un viaggio nella memoria", l’opera che si avvale di oltre quaranta interviste a donne sopra i 65 anni di età, nate e cresciute sulla Montagna: la storia che i nostri nipoti e pronipoti non troveranno in nessun libro di scuola".

Andrea Nannini