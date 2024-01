Tutte le informazioni utili per partecipare

L’ingresso alla manifestazione in piazza della Resistenza è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza. Per l’ingresso al Carnevale è previsto un contributo di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni di età, al momento dell’acquisto alla cassa saranno consegnati buoni sconto del valore di 5 euro ciascuno validi nei supermercati Conad di Pistoia, Mister Wizard e Andreini Giocattoli. Per quanto riguarda il concorso della maschera più bella indetto dal nostro giornale, ogni domenica in palio ci saranno dei tre buoni spesa offerti da Conad del valore di 50 euro e altrettanti buoni offerti da Andreini Giocattoli del valore di 40 euro. Le fotografie delle maschere vincitrici saranno pubblicate su La Nazione alla fine di ogni corso mascherato.

La prevendita dei biglietti, che consente di alleggerire la fila alla cassa, è effettuata dal bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci e nei bar Conad di viale Adua e via dello Stadio. Il costo sarà comunque di 5 euro, senza maggiorazioni. In caso di annullamento per maltempo di una delle sfilate, il recupero è previsto per domenica 18 febbraio. Ogni domenica sulla pedana e sul palco allestiti al centro del parco nel pomeriggio si esibiranno in successione gli atleti delle associazioni Toscana Chen Scuola di Kung Fu, Pistoia Country Dancer, Up School, Progetto Danza Toscana, Dance Theatre School, Smile Dance, Full Feeling Dancing2, Magilu Dance, Jeong Taekwondo, Spazio Danza 4 Shiva, Tango Mi Amor asd, Axe Ballet, Latin Mood, Centro Ginnico Olimpia. Saranno presenti, inoltre, postazioni dedicate ad Avis, Aisla, Associazione Bimbi per sempre, Associazione Pistoria, Non solo Comics, Associazione culturale Rione Dore, Centro per le famiglie, Biciclettata della salute. Quest’anno gli sponsor principali della manifestazione sono Conad, Gruppo Brandini, Mister Wizard e Andreini Giocattoli.

