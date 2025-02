Tutte le assemblee di Forza Italia. Ecco chi sono i nuovi segretari: "Scelte per consolidare il partito"

Gli azzurri a grandi passi verso rinnovo completo degli organi dirigenti. Sono a buon punto congressi comunali di Forza Italia anche nella provincia di Pistoia– il 1 febbraio si è tenuto il congresso di Montale, sabato 8 Pistoia e Monsummano hanno eletto i loro rappresentanti, sabato 22 febbraio, a conclusione si svolgerà il congresso di Montecatini Terme.

Iscritti, quadri, responsabili regionali e provinciali sono stati chiamati a eleggere il segretario e la segreteria comunale. Gli eventi che si sono già svolti hanno visto un’ampia partecipazione. A Pistoia, nella sede del Circolo Mcl San Biagio – spiega una nota – di fronte a un’ampia platea di iscritti, presidente il segretario provinciale Anna Bruna Geri, è stata eletta per acclamazione l’avvocato Martina Cergnai, vice segretario l’avvocato Eleonora Scarpelli. Erano presenti e hanno portato i loro significativi contributi al dibattito, il segretario regionale Marco Stella, il capogruppo in consiglio comunale Iacopo Bojola, gli assessori Alessandra Frosini e Alessandro Sabella, l’avvocato Marco Baldassarri e la consigliera Paola Calzolari.

Per Forza Italia questi appuntamenti – conclude la nota – "rappresentano un’occasione molto importante", come ha sottolineato Martina Cergnai nella sua mozione, "per consolidare il partito come formazione vicina ai cittadini e ai territori, punto di riferimento per coloro che vogliano riconoscersi in una forza credibile e moderata che possa rappresentarli e per allargare la base, non ultimo per poter essere decisivi alle prossime elezioni regionali". A Montale è stato eletto segretario Gabriele Pacini, a Monsummano l’avvocato Elisa Pirrotta.