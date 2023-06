Tutta la storia della ex chiesa di Santa Maria Nuova La conferenza di Luca Cei e Giacomo Guazzini

Un piccolo scrigno semi-dimenticato del nostro patrimonio storico e monumentale, la cui riscoperta (o scoperta ‘da zero’) inizia da una nuova conferenza nell’ambito del programma "Primavera al museo" fissata per venerdì 16 giugno alle ore 17, nel salone del terzo piano di Palazzo Comunale. È la ex chiesa di Santa Maria Nuova, ‘incastrata’ nello snodo tra Corso Amendola, via Nemoreto, Largo Santa Maria e via Ducceschi, le cui testimonianze storiche parlano di una ricostruzione databile entro il 1266 e un successivo ampliamento nel corso dei secoli. Nonostante il problematico stato conservativo, recenti indagini hanno consentito di riscoprire un complesso palinsesto costruttivo e un ricco corredo pittorico, in larga parte sinora sconosciuto, databile dal XIII al XVI secolo. Assieme ai due studiosi Luca Cei e Giacomo Guazzini, nella sede della conferenza di venerdì sarà affrontata quindi la peculiare vicenda architettonica e costruttiva della ex chiesa, in rapporto con la morfologia del tessuto urbano pistoiese, nonché il suo stratificato e in parte inedito apparato decorativo composto da affreschi, dipinti e arredi. Luca Cei è dottorando al Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara con un progetto di ricerca che mira a indagare il campo degli strumenti digitali di intelligenza artificiale applicati al campo della storia dell’architettura e del restauro. Giacomo Guazzini, laureato in storia dell’arte all’Università di Firenze e perfezionato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, già ricercatore al Kunsthistorisches Institut in Florenz e assegnista alla Normale, è curatore e conservatore dei Musei Civici di Pistoia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

l.m.