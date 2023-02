Tutta la scuola mobilitata

Tanta stanchezza, ma anche soddisfazione e gioia per aver vissuto e condiviso il valore della solidarietà. Con questi sentimenti e un bilancio più che positivo si è chiusa la giornata di raccolta di beni di prima necessità, in favore delle popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto, che si è svolta lunedì alla sede centrale dell’Itts Fedi-Fermi di Pistoia. l’Istituto pistoiese e l’associazione Amici del Fedi-Fermi hanno infatti voluto dare il proprio contributo alla raccolta organizzata dalla Giorgio Tesi Group e dalla Fondazione Giorgio Tesi Onlus. Oltre ad alcuni soci dell’associazione, hanno preso parte all’iniziativa anche docenti, collaboratori scolastici, genitori e un gruppo di allievi, che hanno avuto modo di sperimentare l’importanza della partecipazione collaborativa e gratuita per il raggiungimento di un obiettivo comune.