Turista morsa dal cane dei cinofili "Si era avvicinata per accarezzarlo"

Una turista straniera di 35 anni è stata morsa da un cane del Centro carabinieri cinofili di San Rossore, nel Pisano, mentre sabato sera era al concerto del “Pistoia Blues festival“, nella piazza del Duomo. È dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale. Secondo quanto reso noto dai carabinieri di Pistoia, la donna si sarebbe avvicinata al cane per accarezzarlo e questo avrebbe avuto una reazione ferendola con i denti al volto. La 35enne è stata subito soccorsa dal personale dell’Arma e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo dove è stata medicata e poi rapidamente dimessa. "La turista è stata immediatamente soccorsa dal personale dell’Arma dei carabinieri, che le ha fornito completa assistenza – hanno spiegato in una nota i carabinieri –. La donna è stata inviata al pronto soccorso del San Jacopo dove è stata medicata e immediatamente dimessa. All’interessata sono state fornite le generalità complete relative alla identità dell’unità cinofila e del militare conduttore nonché tutti i dati assicurativi per eventuali azioni a tutela delle parti".

Intanto il festival, che sta attirando appassionati di musica da tutta la Toscana e oltre, prosegue a gonfie vele. Dopo il successo del live dei Baustelle e quello di ieri riscosso da Wolfmother, Dirty Honey, Ana Popovic e Gennaro Porcelli, ecco tutto pronto per il concerto di questa sera con la celebre violinista californiana Lindsey Stirling, famosa per la sua capacità di unire al suo magico suono di violino, dubstep e danza.

M.M.