Turismo sì ma non quello sanitario

Gabriele Galligani

Allora si può fare. Vi ricordate la vicenda del pensionato che doveva fare un test al cuore e il sistema di prenotazione dell’Asl gli offrì due alternative a medio termine: una all’ospedale di Pitigliano, con un viaggio di 600 chilometri tra andata e ritorno o in alternativa al nosocomio di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Il suo caso diventò emblematico di un sistema che non funzionava. Perchè nella "Piccola Gerusalemme" o sull’Amiata è bene andarci per turismo vero, non per quello sanitario. Il caso del pensionato ovviamente non era l’unico. E’ capitato a molti di vedersi offrire soluzioni improbabili, tipo l’isola d’Elba.