Turismo in crescita in Valdinievole, l'assessore Sabella sottolinea l'importanza del lavoro di squadra

Gabriele Galligani

Come dice un vecchio adagio "il ferro va battuto quando è caldo". Un detto che si addice a molte situazioni. Anche ai dati positivi sul turismo della nostra provincia. Nel primo quadrimestre di quest’anno mediamente c’è stata una crescita del 20% di arrivi e presenze sul nostro territorio. Con alcune punte davvero significative in Valdinievole. Giustamente l’assessore Alessandro Sabella nella conferenza stampa di presentazione dei dati ha parlato di risultati "frutto di una lavoro di squadra". E’ evidente a tutti come nel settore turistico l’accoppiata pubblico-privato è fondamentale per crescita e sviluppo.