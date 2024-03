Turismo in città fra servizi e negozi. Vertice tra Confesercenti e Comune

Negozi e turismo. Fra difficoltà e prospettive. Confesercenti ha fatto il punto con un incontro al quale hanno partecipato gli assessori Gabriele Sgueglia e Alessandro Sabella e, per Confesercenti, il presidente Pierluigi Lorenzini, il direttore Riccardo Bruzzani e il vicedirettore Stefano Giachetti. Al centro della discussione il documento presentato dall’associazione e riguardante la situazione di difficoltà vissuta dal commercio di vicinato e dai pubblici esercizi.

Sono state da tutti riconosciute – si apprende – le rilevanti e complesse difficoltà del commercio, in quanto è in atto un forte processo di cambiamento con le vendite online e le mutate abitudini dei consumatori. A maggior ragione sono indispensabili a livello locale misure per non desertificare le città dai negozi, la cui presenza è fondamentale per la qualità della vita dei residenti, per la sicurezza e la crescita del turismo. Il commercio ha bisogno del turismo, ma quest’ultimo ha bisogno di una città viva e capace di offrire servizi. Concetti condivisi dall’amministrazione. Parcheggi, arredo urbano e segnaletica sono inoltre temi irrinunciabili, soprattutto per un comune capoluogo che deve essere attrattivo anche per i territori circostanti.

Un altro aspetto importante si riferisce alla implementazione e qualificazione del programma annuale degli eventi – è stato spiegato –, per il quale si ritiene necessaria un’ampia azione di condivisione tra Comune, associazioni e imprese, sia nella sua concreta attuazione, sia per individuare e valorizzare l’offerta commerciale da far conoscere ai potenziali consumatori.

Riguardo al turismo è stata riconosciuta la crescita delle presenze, ma le potenzialità disponibili consentirebbero un ulteriore sviluppo. Oltre a un rapporto sinergico tra turismo e commercio, è importante cogliere le opportunità "che si possono creare tra presenze turistiche e offerta della ristorazione, che dimostra la positiva volontà di riposizionarsi". Nel quadro della crescita del turismo, Confesercenti ha posto in termini nuovi la questione del mercato bisettimanale: "Le città hanno bisogno di progettualità per essere ridisegnate e, in questo ambito, anche i mercati sono coinvolti come parte integrante del centro storico".