Turchia, l’Usar racconta il salvataggio di un giovane

Coperti di polvere da testa a piedi, le mani che non smettono di smuovere pietre, le bocche chiuse e le orecchie tese perché finalmente nel silenzio glaciale possa irrompere una voce, qualcuno a chiamare aiuto, segno di una vita che ancora pulsa sotto le macerie. Ad Antiochia, Turchia, altra città devastata dal sisma che ha colpito il Paese e la vicina Siria nella notte tra domenica e lunedì quella voce che quasi sembrava un miracolo si è sentita davvero. A vivere in prima persona quel momento di densa commozione c’era il team italiano Usar (Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambito urbano), cinquanta vigili del fuoco provenienti da Toscana e Lazio che da martedì instancabilmente contribuisce alle ricerche dei dispersi. E in quel gruppo così affiatato e ben addestrato ci sono anche due pistoiesi, Matteo Spagnesi e Massimiliano Porcu, quest’ultimo assegnato alla nostra città ma in servizio nella vicina Pisa. La gioia del ritrovamento del giovane ancora in vita, rimasto sotto i resti di un palazzo crollato per ben tre giorni, è stata indescrivibile, che neppure la rodata esperienza in ambiti d’emergenza così devastanti può mai allenare o tenere a bada. "Non ci sono parole – è stato il commento a caldo di Porcu ai microfoni del Tg1 –, sono emozionatissimo. Per il salvataggio, per essere qui con tutti questi ragazzi. Siamo una bella squadra". "L’applauso – ha aggiunto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco anche lui sul posto – è per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per tutte le persone che hanno buona volontà. Abbiamo vissuto momenti di grande dolore, devastazione, morte. Quando abbiamo sentito la voce abbiamo dato tutto il possibile per salvare il ragazzo". Il team Usar resterà operativo presumibilmente ancora fino a lunedì in Turchia, fine missione di questo primo gruppo; a quel punto il rientro in Italia e il subentro di altri colleghi che saranno impegnati in analoghe operazioni sul territorio.

Importante anche l’impegno del nostro personale sanitario che – coordinato dal centro Maxi-emergenze di Pistoia – è partito immediatamente.

l.m.