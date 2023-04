Truffe porta a porta, scatta l’allarme Task-force per difendere i più fragili

L’emergenza truffe tocca anche il territorio pistoiese: scatta così la nuova campagna per la sicurezza di Publiacqua. L’ente, coadiuvato nel compito dalla polizia di Stato e dalle amministrazioni comunali di Pistoia, Firenze e Prato si attiva per contrastare il dilagare del fenomeno delle truffe porta a porta che, con l’avvento del periodo primaverile ed estivo, aumenta di portata. Questa nuova iniziativa di sensibilizzazione segue quella del 2021 e punta a raggiungere risultati altrettanto positivi. "’Publiacqua non entra in casa tua’", è questo lo slogan che recita durante la conferenza stampa Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua. L’iniziativa mira a contrastare un fenomeno che colpisce soprattutto la fascia più vulnerabile e fragile della popolazione e a far luce su un problema che, troppo spesso, rimane sommerso e che non viene denunciato alle autorità competenti, a causa dei sentimenti di inadeguatezza e senso di colpa che nascono nei soggetti che subiscono la truffa. Una campagna definita urgente da Publiacqua, che sarà diffusa su tutto il territorio dei 46 comuni dove l’ente gestisce il servizio idrico. "Per raggiungere e sensibilizzare la parte più fragile dei cittadini la campagna userà strumenti informativi tradizionali, come azioni di volantinaggio, incontri, una campagna urbana e pubblicità su canali convenzionali", sottolinea ancora nel suo intervento Lorenzo Perra.

"È molto importate portare avanti questa azione informativa e preventiva, in virtù del fatto che la popolazione a rischio truffa sta aumentando e che il sistema stesso, talvolta complesso, espone ad un maggior rischio gli anziani o gli individui fragili che non riescono a comprenderlo", sostiene Gabriele Sgueglia, assessore alle Politiche ambientali, rifiuti, acqua ed energia del comune di Pistoia. L’assessore sostiene anche la trasversalità del fenomeno che colpisce Pistoia e i suoi abitanti, "soprattutto quelli che abitano nelle zone residenziali della città, che però possono contare su una buona rete di controllo del vicinato". Alla conferenza stampa è intervenuto anche il commissario capo della polizia di Stato a Firenze, Nadia Giannattasio, sostenendo che l’attività della campagna sulla sicurezza si muoverà su due diversi binari, quello dell’informazione e dello studio del fenomeno e quello sociale, che punta a riconoscere il "valore" all’interno della comunità dei soggetti truffati.

Alessio Fattori