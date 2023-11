Truffa dello specchietto: un’altra vittima

Nuovo tentativo della cosiddetta "truffa dello specchietto" a Pontelungo, nella periferia ovest della città. Venerdì mattina, intorno a mezzogiorno, all’altezza della farmacia locale, un uomo ha tentato di estorcere soldi ad un anziano che stava transitando con la sua auto in via provinciale lucchese, dando un colpo con la mano alla macchina dell’uomo. Lo ’sfortunato’ truffatore, però, ha di fatto rotto lo specchietto dell’anziano procurando alla fine un danno alla vittima e quindi, una volta che si sono avvicinati dei residenti per chiedere spiegazioni del gesto, si è dato alla fuga.

L’anziano sporgerà denuncia alle autorità competenti. Si tratta dell’ennesimo episodio che avviene nella località di Pontelungo dove a farne le spese sono sempre persone di una certa età. L’ultima volta, la vittima è stata una donna che all’altezza della farmacia è stata fermata da una signora che la accusava di averla colpita con lo specchietto dell’auto all’altezza della pancia. La donna in auto ha fatto sedere nell’abitacolo la presunta vittima dell’incidente chiedendo chiarimenti ma come risposta ha avuto soltanto una richiesta di soldi in contanti. Alla fine la conducente del veicolo ha consegnato 200 euro alla donna che si è dileguata dopo che la vittima si era resa conto di essere stata truffata. Le autorità del territorio periodicamente mettono in allarme i cittadini sulle pratiche più comuni usate da malviventi per estorcere soldi in maniera veloce. La truffa dello specchietto è di sicuro quella più comune.

Ma come funziona? Solitamente il truffatore finge che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura, e si fa dare i soldi in contanti per riparare il danno. E’ importante pretendere di chiamare le forze dell’ordine per il rilievo dei danni.

Michela Monti