Truffa dei finti incidenti "Suo figlio va in galera Ci dia soldi e gioielli" Un’anziana raggirata

"Pronto, signora, suo figlio ha provocato un incidente, ha investito una persona che ora è in ospedale. Occorre che lei ci consegni i contanti di cui dispone in casa, oro e gioielli. Così potremo pagare l’assicurazione ed evitare che suo figlio vada in prigione". Il copione della truffa si ripete più o meno alla stessa maniera. Ad agire sono in due. E quasi sempre hanno scelto con cura la propria vittima: una persona anziana che si trovi da sola in casa. L’ultima ad essere raggirata è stata una donna di 75 anni, che risiede nella frazione de Le Grazie. Il colpo è andato a segno lunedì intorno a mezzogiorno. Un giorno e un orario non scelti a caso. Quello infatti è il giorno di riposo dell’attività del figlio dell’anziana, che fa il ristoratore. "Evidentemente, ci racconta un’amica della vittima, conoscevamo bene le abitudini della famiglia. Forse pedinavano la signora e così sono andati a colpo sicuro, quando erano certi che si trovasse da sola".

Allarmata per il contenuto della telefonata, l’anziana ha atteso che la persona che l’aveva contattata arrivasse a casa e gli ha consegnato duemila euro in contati e tutto l’oro che aveva (del valore di circa 4mila euro). Per impedire che la donna chiamasse il figlio, per una eventuale verifica, il truffatore l’ha sempre tenuta al telefono, occupando la linea. Non solo. Ha anche scattato le foto dei monili, come a volerne fare un inventario preciso. Poi, una volta avuto tutto, si è dileguato: probabilmente ad attenderlo sotto casa della donna c’era il suo palo. Quando l’anziana ha avuto la possibilità di chiamare il figlio per capire come stesse, lui ha compreso cosa era accaduto. In quel momento era al mare con la sua fidanzata, proprio perché libero dal lavoro, ed è subito rientrato. L’uomo, che è titolare di un ristorante, ha l’abitudine di tornare a dormire spesso a casa della madre, proprio per non lasciarla sola, ma il colpo si è consumato in pieno giorno, oltretutto proprio quando lui era lontano da Pistoia.

"La mia amica era frastornata e molto abbattuta - racconta la vicina - è chiaro che chi ha agito conosceva le sue abitudini ed era sicuro di trovarla da sola". Subito dopo è scattata la denuncia alla polizia, allertata dal figlio dell’anziana. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura. Sembra che quello avvenuto lunedì a Le Grazie, non sia un episodio isolato. Un’identica truffa era avvenuta in via Pordoi, in zona Scornio un mese fa. Vittima, una anziana di 85 anni, che vive da sola. E che avrebbe consegnato al malvivente oro e contanti, circa 600 euro. Anche lei preoccupata che il figlio finisse in carcere.

"Bisogna che le persone siano sempre più informate delle truffe che vengono messe in atto. Perché solo così possono difendersi e chiedere aiuto – commenta l’amica dell’ultima delle anziane raggirate – D’estate poi le persone che vivono da sole sono ancora più esposte a questi pericoli, per questo è bene che abbiano gli strumenti per difendersi".

