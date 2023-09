Truffa anziana in centro Subito preso dalla polizia

I truffatori non si arrendono mai, ci provano e ci riprovano, ma stavolta è andata proprio male perchè la vittima è riuscita, con l’aiuto del figlio, a dare l’allarme, ha fatto arrestare l’uomo che l’aveva appena raggirata e ha potuto riavere i suoi oggetti d’oro. Cerchiamo quindi di capire cosa è accaduto ieri mattina, in pieno centro storico, tra via Cavour e via Verdi. Una donna di 80 anni, residente in centro, ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che si è qualificato come maresciallo dei carabinieri. Le ha detto che suo nipote era stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava all’estero (circostanza vera e che ha indotto la vittima a fidarsi), e che per scongiurare l’arresto occorreva l’immediato pagamento di circa 10.000 euro a titolo di cauzione. L’anziana ha detto che in quel momento non era in possesso di quella cifra e il falso maresciallo, dall’altro capo del telefono, le ha detto che potevano andar bene anche dei gioielli e che quindi avrebbe mandato un suo collaboratore a ritirarli. La povera donna si è affrettata a cercare in casa gli oggetti in oro e li ha preparati per la consegna. Poco dopo, alla sua porta, si è presentato l’"incaricato" a ritirare i preziosi.

Ma di lì a poco la donna si è resa conto che tutta questa operazione non l’aveva convinta e ha detto tutto al figlio che ha dato immediatamente l’allarme alla polizia.

L’immediata segnalazione ha consentito alle Volanti della Questura di cinturare tempestivamente l’area interessata e arrivare poco dopo all’individuazione del truffatore che aveva ancora indosso i gioielli, nascosti nelle mutande.

Tutta l’operazione è stata diretta dal sostituto procuratore della Repubblica Luigi Boccia che ha disposto l’arresto del giovane, un ventenne di origini napoletane noto agli uffici e che stamani dovrebbe comparire davanti al giudice per la direttissima, chiamato a rispondere di truffa e di millantato credito, visto che non era affiancato da un complice e che il falso maresciallo e l’"incaricato" erano la stessa persona. Alla signora, al termine delle formalità di legge, sono stati restituiti i suoi gioielli.

Una truffa dall’ignobile e collaudato copione che stavolta, grazie al tempestivo allarme e al rapido intervento delle pattuglie, è stata brillantemente sventata.

l.a.