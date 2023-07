Trovati nel parcheggio con gli attrezzi da scasso

Li hanno notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra alcuni motorini in sosta in un parcheggio condominiale a Viareggio e hanno lanciato l’allarme. I carabinieri li hanno perquisiti trovando i due soggetti, un italiano ed un cittadino marocchino, entrambi residenti in provincia di Pistoia, in possesso di alcuni strumenti per effrazione. Tanto è bastato perché i militari dell’Arma decidessero di agire accompagnando i due in caserma dove sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Lucca per il reato di "possesso ingiustificato di grimaldelli".

red.pt.