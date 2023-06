Trovata morta nel letto Il figlio sotto torchio Interrogato fino a notte Casa sotto sequestro

Aveva bisogno di parlare con lei, assolutamente, ed è per questo che di mattina presto, a un’ora insolita per far visita all’anziana madre, è entrato nell’appartamento in cui viveva da sola e del quale aveva le chiavi. Ma l’ha trovata morta nel letto. In preda a una forte agitazione, pensando probabilmente che la donna fosse stata vittima di una rapina, ha dato l’allarme al 118 e gli operatori hanno ritenuto di avvisare subito anche le forze dell’ordine e in pochi minuti la casa è stata presidiata dai carabinieri. E’ cominciata così una vicenda che ha assunto fin da subito contorni drammatici e tutti da chiarire. La donna si chiamava Ottavina Maestripieri e aveva 90 anni. Abitava da sola da tempo nel suo appartamento di via Claudio Monteverdi 39, nel quartiere residenziale che si trova oltre il ponte di viale Macallè, sotto la vecchia questura, e dove la donna, per molti anni, aveva un ampio e noto negozio di bomboniere e confetteria.

Una signora descritta come ancora in gamba, nonostante l’età, anche se, da alcuni giorni, con alcuni problemi di salute. A dare l’allarme al 118, alle sette e mezzo della mattina del primo giugno, il figlio di Ottavina, Patrizio Ruscio, 60 anni, ragioniere.

Per quanto è stato possibile capire, all’arrivo del 118 il medico che ha constatato il decesso lo avrebbe ritenuto compatibile con un malore, conseguenza di una probabile crisi epilettica, della quale sarebbero rimaste visibili tracce, anche di sangue. Ma non sarebbe stato dello stesso parere invece il medico legale intervenuto in un secondo momento su disposizione degli inquirenti e che avrebbe riscontrato un segno all’altezza del collo. Un segno che, a suo avviso non poteva essere stato provocato dalla crisi. Elemento, quest’ultimo che ha fatto subito aumentare i giri della macchina investigativa e puntare, di lì a poco, l’obiettivo degli inquirenti proprio su Patrizio Ruscio, al momento sottoposto a una misura cautelare dopo essere rimasto coinvolto, nel giugno di due anni fa, in una indagine della Guardia di Finanza diretta dalla Procura di Firenze. Dopo il nulla osta dei magistrati inquirenti, i sostituti Linda Gambassi e Leonardo De Gaudio, la salma è stata rimossa e trasportata nella sala anatomica dell’ospedale del San Jacopo in vista dell’autopsia, che sarà eseguita in questi giorni. L’esame è fondamentale per risalire con esattezza alle cause della morte e quindi stabilire se la donna è stata effettivamente vittima di un malore o dell’azione di terzi.

L’appartamento di via Monteverdi è stato immediatamente posto sotto sequestro e sono iniziati subito accertamenti tecnici e di polizia scientifica alla ricerca di ogni traccia ritenuta utile a chiarire la vicenda. Contemporaneamente, l’abitazione di Ruscio, che si trova nella campagna della prima periferia, è stata sempre presiediata dai carabinieri. Il figlio di Ottavina Maestripieri, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per omicidio: si tratta di un atto dovuto, in previsione dell’autopsia. L’informazione di garanzia gli consente, come è noto, di poter nominare un proprio perito e, al tempo stesso, consente agli inquirenti di poter procedere a ulteriori accertamenti come, per esempio, il prelievo del Dna, e all’indagato di poter essere assistito da un proprio legale.

Ma c’è stata, sempre nella giornata di giovedì primo giugno, una ulteriore accelerazione nel tardo pomeriggio, quando Patrizio Ruscio è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di viale Italia dove è stato interrogato, fino a tarda notte, dai due magistrati che dirigono l’indagine. Era assistito dall’avvocato Francesco Stefani del foro di Firenze. Nel corso dell’interrogatorio, i due magistrati miravano al riscontro della versione da lui fornita e dalla quale, è la nostra ipotesi, probabilmente emergevano delle incongruenze.

"Il mio assistito è molto scosso. Siamo in una fase molto delicata", ci ha detto ieri sera l’avvocato Stefani, lasciando intendere che a spostare l’ago della bilanca a favore o meno di Ruscio sarà soltanto l’autopsia.

Quanto all’indagine della Finanza di due anni fa e di cui avevamo dato conto all’epoca, fu diretta dal pm Christine Von Borries. Veniva ipotizzata una tentata truffa ai danni dello Stato per circa 15 milioni di euro dopo il fallimento di sette società cooperative di facchinaggio e trasporto che avevano maturato debiti erariali per quasi 30 milioni di euro e dalle cui casse erano fuoriusciti circa 2,3 milioni di euro. Emerse un sistema di frode che coinvolgeva tre imprenditori pratesi, i quali avrebbero di fatto rilevato nel tempo alcune società cooperative avvalendosi della collaborazione professionale di un notaio e di altri tre professionisti. Attraverso false dichiarazioni Iva, le società cooperative avevano maturato crediti inesistenti per 15 milioni di euro, richiesti a rimborso all’Agenzia delle Entrate. I crediti erano stati poi ceduti a una società milanese, per una contropartita di oltre due milioni di euro. Le attività delle Fiamme Gialle fiorentine consentirono di bloccare le richieste illecite di rimborso. Ai domiciliari finirono anche tre imprenditori pratesi. Il gip impose l’obbligo di dimora ad altri milanesi e appunto a Patrizio Ruscio.

